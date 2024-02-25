Что означают цифры с процентами на хозяйственном мыле

Мало кто задумывался над тем, что означают цифры, нанесенные на поверхность мыльного бруска. А ведь зная такую простую информацию, вы сможете быстрее и эффективнее отстирать любые сложные загрязнения.

В магазине вы можете встретить товар с нанесенными на него процентами –60%, 65%, 70%, 72%. Так обозначается количество жирных кислот, присутствующих в составе мыла, но не как не щелочи, как утверждают многие "специалисты".

Такую концентрацию щелочи просто не возможно держать в руках, будет сильный химический ожог.

Чем напечатанный показатель выше, тем мыло лучше справляется с загрязнениями и бактериями.

Главное преимущество хозяйственного мыла: оно сделано из натуральных, экологически чистых материалов, животных жиров и растительных масел. Такое мыло гипоаллергенно и безвредно для организма человека.

Именно его раньше всегда использовали (и рекомендуют до сих пор) для стирки одежды, постельного белья, других принадлежностей маленьких детей.

После стирки, мыльной водой можно даже полить свои домашние растения, такая вода не нанесет им вред, потому что в мыле нет химикатов.