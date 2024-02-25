Основы правильного питания при варикозе

При варикозе нужны продукты, богатые биологически активными веществами, которых влияют на состояние крови и сосудов.

Речь идет о продуктах, богатых витамином С. Этот витамин способствует уменьшению отеков и укрепляет стенки сосудов.

В диету при варикозном расширении вен на ногах следует включить такие продукты как киви, черная смородина, цитрусовые.

Диета при варикозе должна быть богата морепродуктами. Мидии, устрицы, креветки и другие дары морских глубин содержат вещества, препятствующие растяжению стенок сосудов.

Эти же вещества хорошо влияют на кожу человека, делая ее более ровной и упругой.

При варикозе полезна и морская капуста.

Особое место в диете при варикозе должны занимать растительные волокна — а значит нужны такие продукты, как листовые овощи, овсянка, чечевица, яблоки, салатный сельдерей.

Растительные волокна создают условия для бесперебойной работы кишечника, устраняют многие проблемы ЖКТ, включая хронические запоры.

Любое, даже незначительное «застревание» в системе ЖКТ мгновенно создает дополнительное давление в ногах, а значит — лишнюю нагрузку на вены.

Этого следует избегать. Приятным бонусом от употребления растительных волокон в ежедневном рационе станет гарантированное похудение.

Помимо продуктов, укрепляющих стенки сосудов, в диете при варикозе нужны продукты, снижающие свертываемость крови, и предупреждающие появление сгустков и тромбов.

Это продукты, богатые кумарином. Среди них: чеснок и лук, лимон, оливковое масло, вишня, красная смородина. Продукты из этого списка необходимо употреблять ежедневно.

Введите в рацион корицу, имбирь и гинкго — эти продукты хорошо решают проблему «густой» крови.

Диета при варикозе не гарантия того, что вы избавитесь от болезни.

Кроме правильного питания нужна консультация врача-флеболога, а также требуются специальные упражнения, помогающие снять давление с ног и нормализация веса.