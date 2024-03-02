Брижит Макрон, мишень трансфобных слухов: информация, которая долгое время скрывалась

В течение нескольких лет Брижит Макрон была жертвой многочисленных слухов о том, что она мужчина. Когда ее дочь Тифейн Озьер опровергла свои слухи, была раскрыта некоторая информация.

Эти обвинения в трансфобии снова попали в заголовки новостей, поскольку ее дочь Тифен Озьер была опрошена по этому поводу в колонках Paris Match 29 февраля 2024 года.

"Я испытываю беспокойство по поводу уровня общества, когда слышу, что в социальных сетях циркулирует информация о том, что моя мать была бы мужчиной. Апломб того, что утверждается, и заслуга того, что провозглашается", - с сожалением сказала она, прежде чем спросить: "Как мы можем противостоять дезинформации в социальных сетях? Находясь в хорошем окружении. Мои дети уже слышали ужасы в школе, но они рассказывают мне об этом. Я не преуменьшаю их значение, потому что в масштабах ребенка все приобретает другой масштаб".

Таким образом, столкнувшись с дезинформацией, дочь Брижит Макрон не может не испытывать гнева.

"Каждый может сказать что угодно о ком угодно, и нужно время, чтобы это было снято", - продолжила она.

Напомним, что слухи о том, что Брижит Макрон может быть мужчиной, были запущены двумя женщинами: 52-летней экстрасенсом Амандин Рой и 48-летней Наташей Рей, которая называет себя независимым журналистом.

В видео, которым они поделились в 2021 году, они объяснили, почему, по их мнению, первой леди Франции на самом деле будет мужчина. Против них была подана первоначальная жалоба, касающаяся вторжения в частную жизнь, нарушения права на изображение и нарушения прав личности.

В то время как Наташа Рей дважды содержалась под стражей в полиции по этому делу, ее адвокат Фредерик Пишон был возмущен.

"Я шокирован непропорционально большими средствами, которые власти используют, чтобы заставить ее замолчать". "Это похоже на запугивание со стороны сверхзащищенных людей. Если тезисы, которые она развивает, настолько надуманны, зачем так на нее нападать?", - добавил он.