В Чернобыле обнаружили круглых червей, устойчивых к радиации

В рамках эксперимента сотрудники Нью-Йоркского университета исследовали геном круглых червей Oscheius tipulae, которые обитают в Чернобыле. Для исследования изучались черви из точек зоны отчуждения с разным уровнем радиационной опасности.

По итогам исследования стало известно, что черви Oscheius tipulae оказались устойчивы к воздействию радиации. При этом учёные не нашли связи между изменением генов червей и их проживанием в Чернобыле.

После окончания эксперимента научные сотрудники университета Нью-Йорка опубликовали статью в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, где объяснили причины выбора червей для исследования воздействия радиации на живых существ.

В статье утверждается, что черви представляют собой идеальный образец для исследований, поскольку они очень распространены в Чернобыльской зоне отчуждения.

Организатор эксперимента София Тинтори подчеркнула, что исследование радиационного воздействия на червей помогает понять, что делает радиация с человеческим геномом.