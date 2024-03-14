Китайские ученые создали самого быстрого в мире робота-гуманоида

Новейшая версия робота H1 от Unitree, получившая название "Evolution V3.0", представляет собой двуногого робота, рост которого составляет чуть более 1,8 метра, а вес - менее 50 килограммов.

В видео, опубликованном 1 марта, видно, как H1 движется с максимальной скоростью 3,3 метра в секунду — это его самая захватывающая особенность, — хотя компания заявила, что потенциально он может развивать скорость 5 м / с.

В предыдущем видео, выпущенном в августе 2023 года, инженер Unitree пытается опрокинуть робота, сильно пиная его. Но H1 легко восстанавливается, регулируя опору для перераспределения веса, как это сделал бы человек, благодаря трем степеням свободы в бедрах и по одной в коленях и лодыжках.

В новом видео он также может уверенно взбираться по лестнице, поднимаясь, поворачиваясь и спускаясь обратно вперед, а также преодолевать ряд ступенек назад и вбок.

Сенсорная матрица H1, похожая на чрезвычайно осторожного (или подвыпившего) человека, представляет собой небольшое кольцо с датчиками и камерами, прикрепленное по верхней поверхности и напоминающее чрезвычайно маленькую голову.

Одетый в толстовку Unitree и гетры, похожие на штаны для бега трусцой, H1 уверенно входит в uncanny valley.

Unitree установила мировой рекорд на дистанции H1, несмотря на то, что роботу Cassie от Agility Robotics удалось пробежать 100-метровую дистанцию за 24,73 секунды — со скоростью 4 м / с.

Но Кэсси - это немногим больше пары ног и небольшого приводного модуля, поэтому ее нельзя считать полностью гуманоидной, как робота H1 или другие машины, такие как роботы Optimus Gen-2. Для сравнения, Big Dog от Boston Dynamics движется со скоростью около 1,7 м / с.

H1 осуществляет навигацию с помощью технологии 3D LIDAR, которая постоянно отображает окружающую обстановку на 360 градусов, а для определения расстояния используется фронтальная камера для определения глубины обзора.

Суставы— составляющие область бедра или таза, к которым прикреплены его ноги, обеспечивают максимальный крутящий момент в 360 ньютон-метров (Нм), что позволяет системе быстрее раскачивать ноги взад-вперед. Это для сравнения с поездом, у которого около 40 000 Нм, и Hummer EV от GMC, у которого чуть более 15 000 Нм.

Как говорится в рекламном ролике Unitree, компания хочет объединиться с роботами, чтобы совершить “новую промышленную революцию”.