Последняя теорема Ферма: Пьер де Ферма – французский юрист и математик 17 века

Он делал утверждения, не доказывая их, оставляя их доказывать другим математикам десятилетия или даже столетия спустя. Самая сложная из них стала известна как Великая теорема Ферма.

Вот что это вкратце. Существует множество троек целых чисел (x, y, z), удовлетворяющих x2+y2=z2. Они известны как тройки Пифагора, например (3,4,5) и (5,12,13). Теперь, есть ли три числа (x, y, z), удовлетворяющее x3+y3=z3?

Ответ – нет, и это и есть Великая теорема Ферма.

Ферма, как известно, написал Великую теорему от руки на полях учебника, добавив комментарий о том, что у него имеется доказательство, но он не может поместить его на полях – недостаточно места.

На протяжении веков математический мир задавался вопросом, действительно ли он имел в виду достоверное доказательство.

Перенесемся через 330 лет после смерти Ферма в 1995 год, когда британский математик сэр Эндрю Уайлс наконец решил одну из старейших открытых задач в истории.

За свои усилия Уайлс был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II и награжден уникальной почетной доской вместо медали Филдса, поскольку его возраст был чуть выше официального возраста для получения этой награды.

Уайлсу удалось объединить новые исследования в самых разных областях математики, чтобы решить классический вопрос теории чисел Ферма.

Одна из этих тем, эллиптические кривые, была совершенно не открыта во времена Ферма, что заставило многих увериться, что у Ферма никогда не было доказательства своей Великой теоремы.