Для чего британцы обучали чаек гадить на немецкие подводные лодки

17:57 2024-04-15
Для чего британцы обучали чаек гадить на немецкие подводные лодки

Это звучит необычно и больше похоже на шутку, но на самом деле исторический факт. Такая обучающая программа действительно существовала, и у нее была вполне объяснимая цель.

Во время Первой мировой войны немецкие подводные лодки доставляли немало проблем британскому флоту. Субмарины появлялись из ниоткуда, нападали неожиданно и массово топили суда. Бороться с ними было очень трудно.

Гидролокаторы еще не существовали, поэтому подлодки были недосягаемы. Однако и у них было слабое место - без сонаров они не могли видеть цель и были совершенно беспомощны. Подлодки использовали перископы, чтобы найти корабль и запустить в него торпеду.

Торчащими из воды наблюдательными трубками субмарины себя выдавали. Если удавалось их обнаружить, британцы запускали глубоководные мины.
Заметить перископы было не так-то просто, особенно во время больших волн. Тогда британцы придумали одну хитрость, которую собирались реально применить.

Британский адмирал Сэмюэл Инглфилд дал указание соорудить специальный тренировочный комплекс и нанять орнитологов. Они должны были обучать морских чаек находить подводные лодки. Птицам устраивали кормежку прямо над макетами подлодок, вырабатывая рефлекс: субмарина - значит, еда.

Голодные чайки должны были слетаться туда, где из воды показывались перископы, тем самым обнаруживая их присутствие. При этом обильный помет птиц должен был залепить приборы и лишить подлодки обзора.

Птиц обучали около года, но потом от затеи все же отказались. Нашелся более эффективный способ: теперь все британские суда сопровождались эсминцами с глубоководными бомбами.

Такой конвой свел количество нападений подлодок к минимуму. Позже море стали дополнительно патрулировать британские и американские разведывательные самолеты.

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