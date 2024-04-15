Для чего британцы обучали чаек гадить на немецкие подводные лодки

Во время Первой мировой войны немецкие подводные лодки доставляли немало проблем британскому флоту. Субмарины появлялись из ниоткуда, нападали неожиданно и массово топили суда. Бороться с ними было очень трудно.

Гидролокаторы еще не существовали, поэтому подлодки были недосягаемы. Однако и у них было слабое место - без сонаров они не могли видеть цель и были совершенно беспомощны. Подлодки использовали перископы, чтобы найти корабль и запустить в него торпеду.

Торчащими из воды наблюдательными трубками субмарины себя выдавали. Если удавалось их обнаружить, британцы запускали глубоководные мины.

Заметить перископы было не так-то просто, особенно во время больших волн. Тогда британцы придумали одну хитрость, которую собирались реально применить.

Британский адмирал Сэмюэл Инглфилд дал указание соорудить специальный тренировочный комплекс и нанять орнитологов. Они должны были обучать морских чаек находить подводные лодки. Птицам устраивали кормежку прямо над макетами подлодок, вырабатывая рефлекс: субмарина - значит, еда.

Голодные чайки должны были слетаться туда, где из воды показывались перископы, тем самым обнаруживая их присутствие. При этом обильный помет птиц должен был залепить приборы и лишить подлодки обзора.

Птиц обучали около года, но потом от затеи все же отказались. Нашелся более эффективный способ: теперь все британские суда сопровождались эсминцами с глубоководными бомбами.

Такой конвой свел количество нападений подлодок к минимуму. Позже море стали дополнительно патрулировать британские и американские разведывательные самолеты.