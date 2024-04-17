История о том, как один находчивый бизнесмен умудрился переслать по почте целый банк

Идея заключалась в следующем: молодой человек задумал переслать по почте кирпичи для строительства банка.

Задумка созрела через 3 года после запуска на почте новой услуги. Мужчина по фамилии Колтрап провел необходимые подсчеты и пришел к выводу, что отправка кирпичей почтой обойдется в разы дешевле обычной транспортировки.

Бизнесмен хотел возвести здание, на первом этаже планировал открыть банк. Место для строительства находилось в 190 км от кирпичного завода, для перевозки 80 000 штук кирпичей нужно было потратить много денег.

Пересылка стройматериалов почтой была куда выгоднее. Американец отправлял кирпичи в посылках небольшими порциями - по 23 кг в ящике. За раз он посылал по 40 таких посылок, то есть примерно тонну кирпичей.

Так как почту везут до места назначения не прямым путем, а более длинным маршрутом, кирпичи ехали к строительной площадке не 190, а 640 км. Однако и в этом случае их доставка обходилась гораздо дешевле.

Почта выполнила этот необычный заказ, но после этого случая установила лимит по весу посылок: теперь в сутки разрешалось отправлять не более 90 кг. Введение нового правила почтовое руководство объяснило так: почта США не предназначена для пересылки зданий!

Банк свой Колтрап все-таки построил, и он работает по сей день. Местные прозвали это знаменитое здание Посылочным Банком.