Российский хирург избавил юную американку от врождённой «маски Бэтмена»

Врачи уверяли, что помимо косметического дефекта данная родинка плоха тем, что в перспективе может спровоцировать рак кожи.
При этом американские хирурги отказывались от проведения операции по удалению родинки, называя её невозможной.
На помощь юной Луне Феннер пришёл хирург Павел Попов из Краснодара: в 2021 году американка приехала в Россию, где врач сумел успешно удалить её родинку.
Тем не менее, на лице девочки остались рубцы, которые подлежать косметической коррекции. В апреле 2024 года Феннер снова приехала в Краснодар на операцию к Попову с целью устранить оставшиеся лицевые дефекты.