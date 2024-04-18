Российский хирург избавил юную американку от врождённой «маски Бэтмена»

14:32 2024-04-18
Российский хирург избавил юную американку от врождённой «маски Бэтмена»
Фото: Telegram-канал "Baza"

Маленькая гражданка США Луна Феннер с рождения страдала от редкого недуга: на её лице была огромная родинка, по форме напоминающая маску небезызвестного супергероя.

Врачи уверяли, что помимо косметического дефекта данная родинка плоха тем, что в перспективе может спровоцировать рак кожи.

При этом американские хирурги отказывались от проведения операции по удалению родинки, называя её невозможной.

На помощь юной Луне Феннер пришёл хирург Павел Попов из Краснодара: в 2021 году американка приехала в Россию, где врач сумел успешно удалить её родинку.

Тем не менее, на лице девочки остались рубцы, которые подлежать косметической коррекции. В апреле 2024 года Феннер снова приехала в Краснодар на операцию к Попову с целью устранить оставшиеся лицевые дефекты.

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