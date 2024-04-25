Toyota подвела итог по первому кварталу 2024 года и отметила высокие продажи в марте

10:35 2024-04-25
Toyota подвела итог по первому кварталу 2024 года и отметила высокие продажи в марте

Компания Тойота рассказала, как менялась ситуация с продажей новых автомобилей в первом квартале текущего года и чего удалось добиться в марте.

Крупнейший автопроизводитель Toyota похвастался значительными результатами в области продаж. В марте этого года компания еще больше усилила свои позиции на мировом авторынке.

За этот месяц Тойота, в том числе ее филиалы Daihatsu и Hino, отметила растущие показатели по числу проданных новых автомобилей. Достижения подтверждаются статистикой уже завершенного первого квартала и финансового года за период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024 года.

Так, в марте объем продаж автомобильного концерна составил 897 251 машин, и этот показатель - новый рекорд Toyota. Если говорить о данных за весь истекший период с начала 2024 года, то количество проданных авто приблизилось к 2,5 млн. Непрерывный рост продаж наблюдается уже три года подряд.

Между тем, в самой Японии продажи в течение последних трех месяцев, наоборот, падают. И все-таки в целом за финансовый год показатель заметно вырос. В стране компании-производителя продажи новых авто в марте составили 134 374 машины, за квартал было продано 350 745 экземпляров.

Продажи иностранным покупателям первый раз выросли за последние два месяца. В марте на зарубежных рынках было реализовано 762 877 машин, в первом квартале текущего года - 2 050 663 автомобиля.

Производственными рекордами Тойота тоже может похвалиться. В марте этого года было выпущено 807 026 экземпляров, за квартал этот показатель составил 2 284 530 машин.

Изготовление автомобилей в самой Японии в марте тоже шло хорошими темпами, с конвейера сошел 283 681 автомобиль, за весь квартал было выпущено 747 603 единицы.

В первые 4 месяца этого года компания сделала упор на продвижение электрифицированных автомобилей и усиление позиций премиум-бренда Lexus.

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