Итоги Toyota за 2023 год: поставлен новый рекорд по выпуску и продаже автомобилей по всему миру

12:37 2024-04-25
Итоги Toyota за 2023 год: поставлен новый рекорд по выпуску и продаже автомобилей по всему миру

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor за отчетный финансовый год выпустил около 10 млн машин.

За отчетный период с апреля 2023 года по март 2024 года компания Тойота произвела по всему миру свыше 9, 97 млн автомобилей. Это новый рекорд концерна за всю историю существования.

Объем выпуска машин вырос на 9,2%, если сравнить с показателями прошлого года. Между тем, автопроизводитель чуть-чуть не дотянул до поставленной цели в 10,1 млн автомобилей. План не был выполнен из-за ситуации с подтасовкой данных и прочих громких скандалов на предприятиях компании и одной из фирм, относящихся к концерну Toyota Motor.

В прошлом финансовом году Тойота реализовала на мировом рынке более 10,3 млн автомобилей, таким образом, поставив и в сфере продаж новый рекорд за все время с момента начала основания корпорации.

Объем продаж вырос на 7,3% в сравнении с прошлым отчетным годом. Такой всплеск объясняется стабильным спросом в США и европейских странах, а также и внутри Японии. Между тем, в КНР продажи заметно снизились.

Согласно отчету Toyota Motor, самыми востребованными в мире сейчас являются гибридные бензиново-электрические модели.

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