В Пекине состоялось открытие международного автомобильного салона Auto China 2024

13:24 2024-04-25
В Пекине состоялось открытие международного автомобильного салона Auto China 2024

Здесь можно увидеть свыше 100 новых автомобилей из КНР, Германии, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи.

Это 18-й по счету международный автосалон в Пекине. 25 апреля производители, выставившие свои модели, примут участие в пресс-конференциях, где более подробно презентуют свои новинки.

На автосалоне присутствуют более 100 новых экземпляров машин. В их числе модели китайского производства, а также автомобили из США, Германии, Франции, Великобритании Можно заметить тут и машины японского производителя, а также экземпляры из Южной Кореи.

Отдельно представлены автомобили, работающие на чистых источниках энергии.

Посетители выставки смогут увидеть концепт-кары, выступающие прототипами будущих машин.

На автосалоне представлены стенды следующих китайских брендов: BYD, Changan, Cherry, Geely, Haval, JAC.

Экспозиция включает в себя модели и таких маститых производителей, как BMW, Ford, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Tesla и Toyota.

По оценкам результатов прошлого года, КНР - один из самых крупных экспортеров машин на мировом рынке. Японский производитель в этом отношении Китаю явно уступает.

Так, в 2023 году Япония отправила на экспорт 4,42 млн автомобилей, у Китая этот показатель составил 4,91 млн.

Усилению позиций Китая на мировом авторынке способствовал заметный рост продаж в России.

Как известно, автосалон Auto China первый раз был организован в 1990 году, с той поры мероприятие проводится стабильно раз в два года. В 2022 году выставку пришлось отменить по причине разгула пандемии COVID.

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