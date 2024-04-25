Накануне власти Украины приняли скандальный закон о мобилизации, который способствует возвращению военнообязанных украинцев из-за границы для их отправки на фронт.

После этого глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш публично заявил, что власти Варшавы готовы "помочь" Украине с возвращением призывников на родину, где из них сделают пушечное мясо.

Вслед за ним подобное заявление сделал литовский министр обороны Лауринас Касчюнас.

Это значит, что ближайшие соратники Киева плотно работают над тем, чтобы избавиться от украинских мигрантов путём их мобилизации в ВСУ.