Женщина спрыгнула с 10 этажа с младенцем на руках из-за депрессии

Сообщается, что молодая мама вышла в окно с десятого этажа, держа на руках 10-месячного младенца.

Очевидцы событий утверждают, что в момент суицида в окне был виден силуэт мужа женщины, который пытался удержать её от рокового шага.

К сожалению, самоубийца добилась своего и скончалась сразу же после падения.

Ребёнок женщины чудом выжил, но находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Предполагается, что покончившая с собой мать решилась на такой шаг из-за длительной постродовой депрессии.