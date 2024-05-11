Утонувшая Мона Лиза: необычная история Незнакомки из Сены

19:41 2024-05-11
Утонувшая Мона Лиза: необычная история Незнакомки из Сены

Рассказываем, кем была Неизвестная Энни, губ которой касались более 300 млн людей.

Началась история с необычной находки. В 1880 году у берега Сены нашли утопленницу - красивую молодую девушку. Следов насильственной смерти не обнаружили, а лицо выглядело безмятежным и счастливым.

На вид девушке было около 16 лет. Опознать ее так и не смогли, но красота и умиротворенное выражение лица настолько поразили патологоанатома, что он решил сделать с лица посмертную маску. Так Незнакомка из Сены обрела бессмертие, теперь ее все чаще называли Утонувшей Моной Лизой.

Исследователи выдвинул еще одну версию появления Незнакомки из Сены. Якобы она была натурщицей художника Жюля Лефевра, которая умерла от туберкулеза. Предполагается, что знаменитый слепок с лица сделал именно художник. Ни имени, ни происхождения девушки никто не знает.

Удивительной красотой лица Незнакомки вдохновлялись писатели, философы, художники. Именно Альберт Камю увидел в ней Мону Лизу.

Другие называли девушку современной Офелией. Все пытались разгадать странные обстоятельства ее смерти, но разгадки не было...

Позже со слепка стали делать копии, потом их продавали в качестве сувениров в Париже, Германии и далее по всей Европе. Маской украшали изысканные интерьеры, богатые дома, художники, писатели, скульпторы посвящали красавице свои вечные произведения.

Но это еще не все. В 1960-е годы в Норвегии знаменитая маска Незнакомки стала прообразом манекена-тренажера, на котором отрабатывались приемы сердечно-легочной реанимации. Прикасаясь к губам Незнакомки, люди учились делать искусственное дыхание.

Тренажер назвали Энни, и он до сих пор используется при обучении бригад спасателей. Благодаря Энни миллионы людей смогли успешно освоить основы техники реанимации.

Согласно проведенным исследованиям, сердечно-легочная реанимация спасла жизни около 2 млн людей.

Перед началом реанимационных манипуляций спасатели традиционно задают стандартный вопрос пострадавшему: Annie, are you OK? (Энни, ты в порядке?). Эта фраза, кстати, взята из знаменитой песни Майкла Джексона Smooth Criminal.

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