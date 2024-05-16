Как отправить автомобиль в утиль, сняв при этом с учета

Если вы решили разобрать старое авто и распродать по запчастям, такое решение вполне себя оправдывает, однако есть минус: машины по факту уже нет, но она по документам все еще будет закреплена в ГАИ за автовладельцем.

Чтобы избежать такой ситуации, перед утилизацией снимаем машину с учета. Едем в ГАИ, пишем соответствующее заявление, сдаем номерные знаки, после снятия с учета получаем подтверждающий документ.

Однако бывают и такие случаи, когда не осталось ни автомобиля, ни номеров, ни даже техпаспорта. В этой ситуации снятие с учета тоже возможно, но тут важный момент: машина не должна числиться в базах штрафов и страховых компаний в течение трех лет до момента обращения в автоинспекцию.

Следующий этап - собственно утилизация, и это, как оказалось, дело совсем непростое.

Сервисы, оказывающие подобные услуги, не принимают старые машины целиком, как это делалось раньше. Сначала владелец должен ее разобрать и принести только металлические фрагменты.

Вся процедура выглядит так. Первым делом снимается обшивка, потом удаляются все неметаллические детали, включая стекло и покрышки, потом сливается топливо и технические жидкости. И только после этого металлические части примут в утиль при наличии на руках справки о снятии машины с учета.

Что в итоге? На утилизацию придется потратить не один день и кучу денег. Ведь неметаллические фрагменты тоже нужно куда-то деть и на чем-то вывозить. В обычный мусорный бак их не выбросишь. Дальше такой вопрос: как привезти металл на пункт приема. Нужны средства, чтобы организовать погрузку и транспортировку. После этого останки автомобиля у вас заберут по цене 62 коп. за 1 кг.

Делаем приблизительный подсчет. Если машина весит тонну, неметаллические части составят 35% от веса, пункт приема металла заплатит вам 650*0,62=403 рубля. Издержки составят около 100 руб (погрузка, транспортировка и т. д.). К тому же вы теряете плюс-минус неделю или даже больше на разборку. И хорошо, если у вас есть, где этим заниматься (гараж или другое удобное место), а если машина всю жизнь стояла под окнами дома - тогда вообще гиблое дело.

Есть еще, конечно, вариант - "забыть" машину где нибудь в чужом дворе или на заброшенной парковке. Когда-нибудь городские службы сами от нее избавятся. Подводные камни есть и тут. Если говорить в двух словах, можно попасть на большие деньги.

Специальные службы изымают "забытый" автомобиль и отвозят на спецстоянки, где он может храниться годами. За каждый день хранения хозяину потом выпишут неслабый счет. Иногда сумма превышает стоимость всей машины. Деньги будут требовать через суд, дальше в дело вступают органы принудительного взыскания... Одним словом, веселого мало.

Как же все-таки избавиться от ненужного авто? Способ есть - это приемный пункт вторсырья. Тут тоже придется повозиться, принимать машину целиком не все хотят, но проявив должное упорство, вы рано или поздно придете к цели.

В Минске, например, есть ОАО "Белвторресурсы", тут автомобиль заберут "с потрохами" по 45 коп за 1 кг. Сами потом разберут и отсортируют. Итого, за тонну "живого веса" вы получите 450 руб. Не так уж и плохо, зато без лишнего геморроя и достаточно быстро.

Кто-то, конечно, может спросить: а что насчет утильсбора? На фактическую утилизацию автомобилей этот государственный вычет не расходуется. Куда же тогда он идет? Ответила пресс-служба Министерства финансов Беларуси. Полученные через утилизационный сбор средства идут в госбюджет, а оттуда - на социальные нужды, образование, медицину, безопасность и прочее.