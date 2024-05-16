Как отправить автомобиль в утиль, сняв при этом с учета

16:22 2024-05-16
Как отправить автомобиль в утиль, сняв при этом с учета

В какой-то момент автовладелец приходит к выводу, что машина свое отслужила и пора сдать ее в утиль. Процедура нужная и полезная, но в ней есть свои нюансы.

Если вы решили разобрать старое авто и распродать по запчастям, такое решение вполне себя оправдывает, однако есть минус: машины по факту уже нет, но она по документам все еще будет закреплена в ГАИ за автовладельцем.

Чтобы избежать такой ситуации, перед утилизацией снимаем машину с учета. Едем в ГАИ, пишем соответствующее заявление, сдаем номерные знаки, после снятия с учета получаем подтверждающий документ.

Однако бывают и такие случаи, когда не осталось ни автомобиля, ни номеров, ни даже техпаспорта. В этой ситуации снятие с учета тоже возможно, но тут важный момент: машина не должна числиться в базах штрафов и страховых компаний в течение трех лет до момента обращения в автоинспекцию.

Следующий этап - собственно утилизация, и это, как оказалось, дело совсем непростое.

Сервисы, оказывающие подобные услуги, не принимают старые машины целиком, как это делалось раньше. Сначала владелец должен ее разобрать и принести только металлические фрагменты.

Вся процедура выглядит так. Первым делом снимается обшивка, потом удаляются все неметаллические детали, включая стекло и покрышки, потом сливается топливо и технические жидкости. И только после этого металлические части примут в утиль при наличии на руках справки о снятии машины с учета.

Что в итоге? На утилизацию придется потратить не один день и кучу денег. Ведь неметаллические фрагменты тоже нужно куда-то деть и на чем-то вывозить. В обычный мусорный бак их не выбросишь. Дальше такой вопрос: как привезти металл на пункт приема. Нужны средства, чтобы организовать погрузку и транспортировку. После этого останки автомобиля у вас заберут по цене 62 коп. за 1 кг.

Делаем приблизительный подсчет. Если машина весит тонну, неметаллические части составят 35% от веса, пункт приема металла заплатит вам 650*0,62=403 рубля. Издержки составят около 100 руб (погрузка, транспортировка и т. д.). К тому же вы теряете плюс-минус неделю или даже больше на разборку. И хорошо, если у вас есть, где этим заниматься (гараж или другое удобное место), а если машина всю жизнь стояла под окнами дома - тогда вообще гиблое дело.

Есть еще, конечно, вариант - "забыть" машину где нибудь в чужом дворе или на заброшенной парковке. Когда-нибудь городские службы сами от нее избавятся. Подводные камни есть и тут. Если говорить в двух словах, можно попасть на большие деньги.

Специальные службы изымают "забытый" автомобиль и отвозят на спецстоянки, где он может храниться годами. За каждый день хранения хозяину потом выпишут неслабый счет. Иногда сумма превышает стоимость всей машины. Деньги будут требовать через суд, дальше в дело вступают органы принудительного взыскания... Одним словом, веселого мало.

Как же все-таки избавиться от ненужного авто? Способ есть - это приемный пункт вторсырья. Тут тоже придется повозиться, принимать машину целиком не все хотят, но проявив должное упорство, вы рано или поздно придете к цели.

В Минске, например, есть ОАО "Белвторресурсы", тут автомобиль заберут "с потрохами" по 45 коп за 1 кг. Сами потом разберут и отсортируют. Итого, за тонну "живого веса" вы получите 450 руб. Не так уж и плохо, зато без лишнего геморроя и достаточно быстро.

Кто-то, конечно, может спросить: а что насчет утильсбора?  На фактическую утилизацию автомобилей этот государственный вычет не расходуется. Куда же тогда он идет? Ответила пресс-служба Министерства финансов Беларуси. Полученные через утилизационный сбор средства идут в госбюджет, а оттуда - на социальные нужды, образование, медицину, безопасность и прочее.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
15:12

Храмова Оксана

Французам предложили учиться вождению у женщин

Французам предложили учиться вождению у женщин

Агитационная кампания, организованная Victimes & Citoyens, провозгласила женщин лучшими водителями и призвала мужчин брать с них пример.
Храмова Оксана
13:49

Храмова Оксана

Найдена причина ЧП на СТО в Колодищах, когда огонь уничтожил 7 электрокаров Tesla

Найдена причина ЧП на СТО в Колодищах, когда огонь уничтожил 7 электрокаров Tesla

Ночной пожар 11 марта на станции технического обслуживания зафиксировали камеры видеонаблюдения, ущерб, нанесенный огнем, действительно впечатляет.
Храмова Оксана
11:16

Храмова Оксана

Загадочная история Джорджа Мэллори, который хотел первым покорить Эверест

Загадочная история Джорджа Мэллори, который хотел первым покорить Эверест

До сих пор исследователи теряются в догадках и не могут дать однозначный ответ: кто же на самом деле был первым человеком, взошедшим на вершину знаменитой горы.
Храмова Оксана
00:21

Храмова Оксана

На Луне даже обычная ходьба кажется невероятно сложным действием

На Луне даже обычная ходьба кажется невероятно сложным действием

Ни один из космонавтов, побывавших на Луне, не смог там нормально ходить, вместо этого все они старались перемещаться прыжками.
Храмова Оксана
23:35

Храмова Оксана

История о том, как Ельцин в Вашингтоне ловил такси в одних трусах

История о том, как Ельцин в Вашингтоне ловил такси в одних трусах

Это была лишь одна из многих пьяных выходок первого российского президента Бориса Николаевича Ельцина.
Храмова Оксана
22:17

Храмова Оксана

Сухой закон в Америке дал медикам возможность неплохо заработать

Сухой закон в Америке дал медикам возможность неплохо заработать

У врачей было право выписывать рецепты на медицинский спирт, но, как правило, этим не ограничивались.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.