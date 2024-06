Медиамагнат Руперт Мердок женится в пятый раз

Ходили слухи, что он встречается с госпожой Жуковой вскоре после того, как его помолвка с бывшим полицейским капелланом Энн Лесли Смит была внезапно расторгнута в апреле 2023 года.

Уроженец Австралии мистер Мердок, у которого шестеро детей, является почетным председателем News Corporation, которой принадлежат Fox News, the Wall Street Journal, the Sun и the Times.

Он ушел с поста председателя Fox и News Corp в прошлом году, оставив своего сына Лахлана возглавлять обе компании.

В 1996 году он запустил Fox News - сейчас самый популярный новостной телеканал в США.