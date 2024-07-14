Надежда Лазарева 13 лет выполняла смертельно опасный цирковой номер, имея пулю в сердце

Мотогонки по отвесной стене

В то время этот номер в Советском Союзе имел бешеную популярность. Первым показали его американские гонщики, вызвав у публики бурный восторг и получив возможность неплохо зарабатывать на этом.

Советские мотоциклисты решили доказать, что они тоже не лыком шиты, и быстро научились выполнять такие же трюки.

В числе таких отчаянных смельчаков оказались Николай и... Надя. Потом любовь к риску перенял и их сын Роман, он тоже участвовал в шоу наравне с родителями. Так появилась династия артистов-трюкачей.

Их выступления всегда были яркими, зрелищными, захватывающими и крайне рискованными. Одна даже маленькая ошибка могла стоить гонщику жизни.

Несмотря на это Надя продолжала выполнять опасные трюки, постоянно испытывая сильнейшие нервные и физические перегрузки. Женщина носилась на мотоцикле на полной скорости по отвесной стене, отпустив руки, и все это с пулей в сердце.

Известно, что мотоциклист, двигаясь по вертикальной поверхности, подвергается перегрузкам, равным четырем земным силам тяжести. Такая же нагрузка ложится на пилотов истребителей на виражах. Кровь отливает от головы, неподготовленный человек просто теряет сознание.

Аттракцион с мотогонками по отвесной стене собирал в СССР толпы зрителей.

Стоит особо отметить одно из выступлений, которое проходило зимой в сильнейший мороз в Архангельске.

Артисты буквально застывали от холода, но это было еще полбеды.

Металлическую сферу для гонок установили в неотапливаемом помещении. Когда в зал битком набились зрители, их дыхание вызвало высокую влажность, на металлической конструкции возникла испарина, которая начала превращаться в лед.

Во время тренировочного заезда мотоциклы попросту соскальзывали со стенок сферы.

Риск для гонщиков был крайне высок. Однако они блестяще выступили без единой ошибки, получив от зрителей заслуженные бурные овации.

Позже Николай с сыном Романом поставили особо опасный трюк - встречный заезд двух мотогонщиков. Такое до них не делал никто в мире, номер был рискованным, но при этом очень зрелищным.