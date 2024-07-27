Задержка речевого развития у детей - глобальная проблема сегодняшнего дня

Причины отставания в развитии речи у детей раннего возраста могут быть разными, но в последнее время растет негативное влияние именно социальных факторов.

Задержкой речевого развития (ЗРР) считается отставание в развитии речи у малышей до 3 лет. Именно в это время идет освоение речи как системы.

Трехлетний ребенок, укладывающийся в норму, может говорить сложными предложениями, вести монолог и диалог, он начинает усваивать основные грамматические категории. Этот возраст принято считать некоторым условным рубежом в формировании речи у человека.

По мнению специалистов, у более 80%(!) современных детей фиксируются различные нарушения речи, требующие помощи логопеда. Такой пугающий показатель приводит в своей статье кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и коммуникативных технологий Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Гаврилюк.

Причины ЗРР разделяют на биологические и социальные. Вторые как раз в последнее время имеют тенденцию к росту. Остановимся на них подробнее.

Важно отметить, что плохие условия для развития речи создаются не только в неблагополучных семьях, как раз, наоборот: обеспеченные и якобы "заботливые" родители очень часто мешают своим детям развиваться.

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