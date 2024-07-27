Задержка речевого развития у детей - глобальная проблема сегодняшнего дня

Причины отставания в развитии речи у детей раннего возраста могут быть разными, но в последнее время растет негативное влияние именно социальных факторов.
Задержкой речевого развития (ЗРР) считается отставание в развитии речи у малышей до 3 лет. Именно в это время идет освоение речи как системы.
Трехлетний ребенок, укладывающийся в норму, может говорить сложными предложениями, вести монолог и диалог, он начинает усваивать основные грамматические категории. Этот возраст принято считать некоторым условным рубежом в формировании речи у человека.
По мнению специалистов, у более 80%(!) современных детей фиксируются различные нарушения речи, требующие помощи логопеда. Такой пугающий показатель приводит в своей статье кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и коммуникативных технологий Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Гаврилюк.
Причины ЗРР разделяют на биологические и социальные. Вторые как раз в последнее время имеют тенденцию к росту. Остановимся на них подробнее.
Важно отметить, что плохие условия для развития речи создаются не только в неблагополучных семьях, как раз, наоборот: обеспеченные и якобы "заботливые" родители очень часто мешают своим детям развиваться.
Дефицит общения и гаджеты
Все просто: чтобы ребенок заговорил, с ним нужно говорить. Современные молодые мамы в большинстве своем не хотят зацикливаться на детях и стараются не выпадать из жизни. Они продолжают работать, активно общаются в социальных сетях, хотят быть в курсе всех новостей и событий.
Молодые мамочки часто залипают в телефонах, подолгу сидят в компьютерах, планшетах, ноутбуках. Малыши же предоставлены сами себе, у мам нет на них времени.
Те же гаджеты молодые родители подсовывают и детям, чтобы занять их и облегчить себе жизнь. Многие ошибочно полагают, что телевизоры, телефоны и планшеты могут заменить живое общение и ускорят процесс развития речи. Но это не так.
Телевизор лишь создает информационный шум, оглушая ребенка потоком непонятных звуков, из которых сложно вычленять отдельные слова и понятия.
Рассматривая картинки в планшете, ребенок лишен возможности прикоснуться к предмету, почувствовать его на вкус, изучить его форму и поверхность.
Смотря мультики в телефоне, малыш слышит речь, но не может понять, как произносить слова, как управлять речевым аппаратом. Он не видит движение мимических мышц, правильную артикуляцию, не ощущает живого контакта - ведь от мультяшных персонажей малыш не получит обратной эмоциональной связи.
Этап гуления
Первое общение начинается на этапе взглядов, улыбок, жестов, добрых слов. Ребенок ловит выражение лица мамы и учится реагировать.
Сначала он просто сосредотачивается на маминых глазах, потом оживляется при ее появлении, потом подает радостные звуки - гулит.
Этап гуления очень важен, его нельзя упускать и нужно стимулировать, повторяя многократно простые звуки при общении с малышом, потому что потом они превратятся в лепет, который позже станет словами. На это надо тратить время, и для этого стоит отложить смартфон.
Как шезлонги и коконы тормозят развитие речи
Растить детей сегодня гораздо проще, благодаря многочисленным новомодным приспособлениям, значительно облегчающим жизнь родителям.
Молодые мамы и папы не жалеют денег на дорогие коляски, шезлонги, коконы. Все это якобы приятно и полезно для детей, но самое главное - развязывает руки взрослым.
Глухие закрытые коляски лишают ребенка обзора, мешают ему наблюдать и изучать мир, подавляют интерес и желание взаимодействовать с этим миром.
Что касается кокона или шезлонга, они сковывают движения ребенка, фиксируя его в одном положении. Малыш не может менять положение тела, ощущать другие поверхности, различные по степени жесткости.
Двигательная активность провоцирует любознательность, без которой невозможно развитие речевых навыков.
Движение стимулирует развитие нейронных связей, они, в свою очередь, ведут к развитию речи.
По мнению эрготерапевтов Мэри Сью Вильямс и Шерри Шелленберг, в основе гармоничного развития речи лежат три составляющих, три сенсорных системы: тактильная, вестибулярная и проприоцептивная.
Первая помогает малышу познавать мир через прикосновения, для этого он должен видеть и трогать предметы.
Проприоцептивная отвечает за то, как ребенок чувствует свое тело, мышцы, суставы, как он их контролирует и управляет ими.
Лежа пристегнутым в шезлонге или детском коконе, без возможности двигаться, менять положение тела на поверхности, которая якобы идеально подстраивается под малыша и создает максимальное удобство, он не будет пытаться что-то изменить, сообщить о своем дискомфорте, добиться поставленной цели (дотянуться до игрушки).
Малыш не научится чувствовать свое тело и управлять им, а такие навыки стимулируют дальнейшее умственное развитие и, соответственно, развитие речи.
Почему для развития речи надо брать ребенка на руки
Вестибулярная система - третья из важнейших сенсорных систем. Она помогает ощущать свое тело в пространстве, учит держать равновесие. И развитие этой системы неразрывно связано с мозговой активностью, отвечающей за развитие речи.
Вот почему так важно чаще носить детей на руках, поднимать и слегка подкидывать, крутить в воздухе или в гамаке, качать, катать на качелях и каруселях. Все это развивает вестибулярный аппарат ребенка. И все это невозможно без общения, без прямого контакта мамы и малыша.
На руках у мамы малыш чувствует себя спокойно, уютно, под защитой. Он ощущает эмоциональную связь с близким человеком. Ношение на руках с перемещением в пространстве не только развивает вестибулярную систему, но и позволяет малышу познавать мир, открывает перед ним больший обзор.
Когда мы берем ребенка на руки, разговариваем с ним, называем окружающие предметы, объясняем их назначение, мы активно стимулируем развитие у крохи собственных речевых потребностей и навыков.
Моторика и речь
Известно, что центры речи в коре головного мозга расположены близко к моторным центрам пальцев. Специалисты давно указали на то, что тренируя пальчики детей, мы развиваем их речевые способности.
Вот почему ребенок должен общаться с миром - двигаться, касаться, брать в руки предметы, пробовать их на вкус. Мамы, которые запихивают малыша в шезлонг или суют ему в руки смартфон, лишают малыша этой возможности, замедляя развитие речи.
Излишняя опека и сюсюкание
Некоторые мамы стараются оградить своих чад от всяких опасностей и устранить любой дискомфорт, что отнюдь не ускоряет развитие ребенка.
Если предупреждать любой каприз, у малыша не возникнет потребности сообщать о своих желаниях, дискомфорте, страхах, обидах.
Например, в памперсах ребенок не будет чувствовать неудобство и не будет стремиться сообщить об этом. Соска во рту успокаивает, прекращает плач, не дает ребенку тянуть в рот другие предметы. Но она же просто затыкает ему рот, лишая возможности общаться с миром, издавать звуки, сообщать о своем недовольстве, изучать мир, пробуя его на вкус.
Боясь того, что ребенок может подавиться, многие мамы долгое время дают ему любую пищу в протертом виде, не позволяя есть что-то твердое (яблоко, сухарик). В итоге малыш просто не умеет нормально жевать и глотать, а без этих навыков речевой аппарат не разовьется и ребенок не заговорит.
От большой любви к своему чаду некоторые взрослые начинают разговаривать с ними на непонятном языке - сюсюкают, намеренно коверкая слова, произнося неправильно звуки, используя уменьшительные формы. Бабушек и дедушек, пап и мам это умиляет, но ребенок воспринимает речь в заведомо искаженном виде.
Другие крайности: критика и настойчивость
Некоторые родители заставляют ребенка по сто раз повторять слова, постоянно их исправляют, подчеркивая ошибки, или даже ругают и запугивают при неправильном произнесении или молчании. У малыша появляется страх, неуверенность в себе, пропадает желание учиться чему-то и общаться.
Атмосфера в семье
Если в доме постоянно кричат и ругаются, не прекращаются ссоры и склоки в присутствии малыша, если родители проявляют агрессию и к ребенку, это может сильно замедлить развитие речи и развитие крохи в целом.
Как распознать ЗРР
Чтобы вовремя увидеть отклонения, нужно иметь представление о нормах.
До 3 месяцев малыш должен научиться гулить, улыбаться, проявлять оживление и радость при появлении знакомого человека.
Ближе к 6 месяцам у ребенка появляется лепет, состоящий из отдельных повторяющихся слогов.
В 9 месяцев лепет усложняется, ребенок пытается имитировать речь взрослого. Появляется эмоциональная окраска, интонация.
К году малыш говорит первые простые слова, использует жесты, реагирует на своих и чужих.
В 18 месяцев значительно расширяется словарный запас - примерно до 50 слов.
В 2 года ребенок использует простые фразы, задает вопросы.
Когда исполняется три года, малыш уже способен строить сложные предложения, использует правильные формы слов, поддерживает диалог, словарь состоит более чем из 1000 слов.
Как при ЗРР помочь самостоятельно
Помочь ребенку можно и нужно, даже если какой-то момент уже упущен, есть возможность все наверстать и исправить. Но стоит поторопиться.
По мнению логопеда и специального психолога Дарьи Сеньковой (она же многодетная мама и автор личного блога), решать проблемы с речью надо до трех лет. Причем со многими ситуациями родители могут еще справиться сами.
В 4-5 лет можно корректировать и улучшать некоторые моменты, а если ребенок в 6-7 лет не заговорил, уже может быть слишком поздно что-либо предпринимать.
По мнению специалиста, о нормальном развитии речи у маленького ребенка говорят такие навыки:
-понимает и выполняет простые инструкции (дай, возьми);
-отзывается на имя;
-концентрирует взгляд на лице и глазах говорящего с ним человека;
-издает детский лепет;
-использует жесты в общении;
-умеет жевать и глотать.
Советы родителям:
1. С ребенком надо говорить. Рассказывать, что есть вокруг, называть действия, предметы, четко произносить слова, давать простые немногословные объяснения и описания.
2. С ребенком надо играть. Заберите у него планшет и замените его настольной игрой, кубиками, пазлами, картинками. Учите брать мелкие предметы в руки, пусть перебирает пуговицы, фасоль, песок, разумеется, под контролем взрослых. Предпочтение отдавайте играм, где надо совершать действие (копать, пересыпать, перекладывать, нажимать), потому что действия - будущие глаголы в речи. Придумывайте простые ролевые игры, позволяйте малышу участвовать в домашних делах, помогать вам.
3. Читайте книги, учите песенки и потешки. Проявляйте при этом эмоции, на них ребенок реагирует быстрее.
4. Используйте пальчиковую гимнастику ("Сорока-ворона кашу варила"), где звучащая речь совмещается с развитием моторики пальцев.
5. Устраивайте экскурсии по дому, по детской площадке, загородному участку, чаще меняйте обстановку. Задавайте вопросы, учите малыша показывать пальцем предметы, кивать головой в ответ.
6. Уделяйте внимание двигательной активности. Пусть малыш учится переворачиваться, ползать, дотягиваться до предметов и брать их, вставать, ходить, прыгать, кататься с горки, подниматься по лестнице.
Последствия
Задержка и дефекты речевого развития, пущенные на самотек, не позволят ребенку развить мышление. А без мышления не будет умственного и психического развития, а значит, не будет и полноценной личности.
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