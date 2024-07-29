Тутовый шелкопряд — насекомое, подарившее миру удивительные и восхитительные шёлковые ткани

Именно этот случайный момент стал отправной точкой для создания потрясающей ткани.

Императрица, поражённая красотой и тонкостью вытягиваемой из кокона нити, не только взяла на себя обязанность создать первую шёлковую ткань, но и поощряла своих подданных заниматься шелководством.

До V века до н. э. практика разведения шелкопрядов распространилась на большую часть Китая, и ткани, изготовленные из тутового шёлка, стали настолько ценными, что вокруг них сложился своеобразный культ.

Шелкопряды были настолько почитаемы, что их даже приносили в жертву богам, а места, где росли деревья для кормления этих насекомых, считались священными.

Китайцы долго держали в секрете свой метод производства шёлка. Во II веке до н. э. их ткани уже путешествовали по Азии, а позже благодаря караванам, следовавшим по Шёлковому пути, добрались и до Европы.

Этот загадочный и уникальный материал вызывал огромный интерес у иностранных государств, однако они долго не могли разгадать секрет его производства.

Китай усиленно старался удержать свою монополию на шелк, угрожая смертной казнью тем, кто пытался вывезти из страны какую-либо часть жизненного цикла тутового шелкопряда.

Однако в 300 году н. э. некоторые смелые души из Японии решили рискнуть.

Японская экспедиция сумела украсть некоторое количество яиц шелкопряда и даже четырёх китайских девушек, которые знали секреты производства этой завораживающей ткани.

Этот смелый акт положил начало новой эре в истории шелководства в Японии.