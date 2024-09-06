В средневековой Европе люди мылись всего дважды в жизни: при рождении и смерти

16:15 2024-09-06
В средневековой Европе люди мылись всего дважды в жизни: при рождении и смерти

Христианская вера запрещала посещать бани православным вместе с язычниками, мусульманами, иудеями.

В Средние века европейские города, как известно еще из школьных учебников, были настоящими клоаками. По улицам там текли нечистоты, где плавали крысы, запахи сшибали с ног.

В ту эпоху люди на Западе чистотой не отличались и в основном мылись лишь дважды за жизнь: появившись на свет и перед погребением.

Как сообщает Русская семерка, потеря стремления к чистоте появилась с приходом христианства. Новая вера запрещала посещать бани православным вместе с язычниками, мусульманами, иудеями. А как их отличить в бане, где все без одежды?

К началу 16-го века правила так ужесточили, что за стремление к чистоте тела вообще можно было попасть на карандаш инквизиции.

Вернулась Европа к чистоте во время наполеоновских походов. Когда российская армия в 1813–1814 годах заняла Париж и расквартировалась во французской столице, сразу стала организовывать бани.

Такое мытье понравилось и парижанам. А вскоре первая общественная баня открылась и в Берлине. К концу 19-го века их в Европе насчитывались уже сотни.

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