В США за плату начали измерять IQ у эмбрионов

11:10 2024-10-20
В США за плату начали измерять IQ у эмбрионов

Стартап Heliospect Genomics успел обслужить заявки более десятка пар, при этом услуги за скрининг 100 эмбрионов обходятся в 50 тысяч долларов.

Сомнительный стартап Heliospect Genomics в США предлагает богатым парам в рамках процедур ЭКО провести скрининг эмбрионов на IQ.

После расследований СМИ, сообщает ferra.ru, стало известно, что компания успела поработать более чем с дюжиной пар, предложив им свои услуги за 50 000 долларов за тестирование до 100 эмбрионов.

По словам менеджеров компании, их методы способны увеличить IQ у будущего ребенка более чем на шесть пунктов.

Записи показали, что стартап применял экспериментальные методы генетического отбора, позволяя супругам ранжировать эмбрионы как по IQ, так и по таким признакам, как пол, рост будущего ребенка, риск ожирения, психическое здоровье.

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