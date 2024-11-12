Volkswagen будет строить автомобили на китайской платформе

Volkswagen намерен отказаться в Китае от собственной платформы MEB. Завод Volkswagen Anhui, тремя четвертями которого владеют немцы, начнет выпускать электрокары на архитектуре CEA, разработанной совместно с китайским XPeng.

Как сообщает Мотор.ру, причина перехода на другую платформу - плохие продажи кроссовера ID. Unix, который базируется на модульной MEB. Первый Volkswagen на CEA на конвейер встанет в 2025 году, а на рынке появится в 2026-м.

Продажи ID. Unix стартовали в июле, всего было реализовано несколько сотен экземпляров, что считается слабым результатом для огромного китайского авторынка.

Стартовая цена такого авто - 209 900 юаней (около 30 тысяч долларов).

Предполагается, что переход на китайскую «тележку» позволит заметно снизить цены и тем самым привлечь покупателей. Прогнозируемая стартовая цена автомобиля на CEA - 140−180 тысяч юаней (20-25 тысяч долларов).