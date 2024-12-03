Англичанка после семи лет очереди к стоматологу сама удалила себе 3 зуба

76-летняя Линда Колла из Великобритании вынуждена была самостоятельно провести себе стоматологическую операцию в связи с невозможностью получить помощь по системе госстраховки, сообщает Ridus.ru со ссылкой на Daily Star.

После переезда в 2018 году в графство Девон Колла узнала, что частные зубные клиники больше не принимают новых пациентов по условиям госстраховки.

Финансовые возможности ей не позволили ей оплатить стоматологические услуги самостоятельно, потому женщине встала в очередь на регистрацию, полагая, что в конечном итоге место найдется.

Но ее надежды даже спустя шесть лет не оправдались. Летом 2024 года ситуация ухудшилась: три зуба начали сильно шататься. Невыносимая зубная боль и долгое ожидание помощи по страховке вынудили Коллу пойти на крайний шаг: она самостоятельно удалила пошатнувшиеся зубы.

«Они все больше расшатывались, потому я была вынуждена извлечь их один за другим. Это было больно, но, видимо, мой болевой порог достаточно высок», — поделилась Колла пережитым с журналистами.

После этого вмешательства пенсионерка потратила 300 фунтов стерлингов на зубные протезы, чтобы восстановить способность нормально питаться.