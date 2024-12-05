Столетние молодожены сыграли свадьбу в американском доме престарелых

16:33 2024-12-05
Столетние молодожены сыграли свадьбу в американском доме престарелых

Общий возраст Марджори Фитерман и Берни Литтмана составил 202 года, они стали самой возрастной парой молодоженов в мире.

102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман из США стали мужем и женой и одновременно - самыми возрастными молодоженами в мире.

Для каждого из них это не первый брак: их предыдущие супруги умерли, и они еще в 2015 году переехали в дом престарелых в Филадельфии в 2015 году.

Здесь же, на костюмированной вечеринке, и познакомились. Спустя девять лет отношений пара, чей общий возраст составляет 202 года, сыграла свадьбу.

К слову, Марджори и Берни могли встретиться еще в молодости, потому что оба учились в одном университете, но на разных специальностях. Жених осваивал профессию инженера, невеста - преподавателя. Но, вероятно, для настоящего счастья надо было «немного» подождать

Внучка Барни Сара Сичерман призналась, что семья рада за пару, и что им «так повезло найти и поддерживать друг друга». 

«Они оба ценят чувство юмора и интеллект друг друга, поддерживают молодость каждого», — отметила Сара.

Свадебная церемония состоялась в том же доме престарелых, где влюбленные встретились. На торжество пришли четыре поколения их семей.

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