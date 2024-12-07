В Париже состоялась церемония открытия Нотр-Дама после реставрации

Церемония открытия Нотр-Дама после реставрации состоялась в Париже спустя 5 лет после пожара.

С речью перед мировыми политиками выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Затем духовенство провело шествие и торжественную службу, сообщает РБК.

День завершился праздничным концертом с участием эстрадных исполнителей.

На праздник были приглашены главы 160 государств и правительств, уточняет Canard Enchaine.

В частности, на церемонию прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный президент США Дональд Трамп, британский принц Уильям, предприниматель Илон Маск, украинский президент Владимир Зеленский и другие политики.