В Париже состоялась церемония открытия Нотр-Дама после реставрации

Церемония открытия Нотр-Дама после реставрации состоялась в Париже спустя 5 лет после пожара.
С речью перед мировыми политиками выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Затем духовенство провело шествие и торжественную службу, сообщает РБК.
День завершился праздничным концертом с участием эстрадных исполнителей.
На праздник были приглашены главы 160 государств и правительств, уточняет Canard Enchaine.
В частности, на церемонию прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный президент США Дональд Трамп, британский принц Уильям, предприниматель Илон Маск, украинский президент Владимир Зеленский и другие политики.
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