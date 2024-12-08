Grounded презентовал кемпер, который не нуждается в автомобиле

12:56 2024-12-08
Grounded презентовал кемпер, который не нуждается в автомобиле

Он напоминает мини-дом, который может перемещать трехколесный электровелосипед с электромотором.

Свою новинку представил Grounded - это легкий кемпер, который может везти трехколесный электровелосипед с электромотором от Civilized Cycles, сообщает Аbw.by.

Умный мини-кемпер, отмечает издание, - дань моде. Сегодня электровелосипедов с увеличенной мощностью появляется все больше, и для них стали разрабатывать легкие кемперы для ночевки.

А американская компания Grounded презентовала настоящий мини-дом в комплексе с электровелосипедом. Его длина составляет 5,2 метра, запас хода достигает 240 километров. При этом есть возможность в пути зарядиться от солнечных панелей, расположенных на крыше.

В кемпере есть складная кровать, кухня. Управление электроникой этого фургона и электроприводом велотягача возможно через фирменное мобильное ПО Grounded+.

Стоимость Grounded T1 составляет 30 000 долларов.

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