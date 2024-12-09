Работники Volkswagen открыли второй этап забастовок

Сотрудники немецких предприятий Volkswagen приступили ко 2-му этапу предупредительных забастовок после того, как проходившие ранее переговоры между профсоюзами и руководством VW зашли в тупик, сообщает Коммерсант.ру.

Если на первом этапе, который состоялся 2 декабря, забастовка на 9-ти немецких заводах VW длилась два часа, то 9 декабря на этих же девяти предприятиях работа будет прекращена на 4 часа. В первый раз в забастовке приняли участие около 100 тысяч человек.

Руководство VW и немецкий профсоюз работников промышленности IG Metall переговоры ведут с сентября. Из-за сокращения продаж (в том числе в Китае и Европе) немецкой компании нужно сократить издержки на несколько миллиардов евро.

СМИ ранее писали, что одним из вариантов решения вопроса может стать закрытие в Германии 3-х предприятий VW. Это вызвало острую критику со стороны профсоюзов.

Другие варианты предполагают замораживание зарплат и премий руководству и работникам VW на ближайшие несколько лет.