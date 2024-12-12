В хит-парадах постсоветских стран российских звезд заметно потеснили к-pop и Билли Айлиш

Интерес к российским музыкантам в странах СНГ к концу года земетно упал, сообщает РБК.

Популярность артистов из РФ выше всего в Молдове (6 треков из топ-10 хит-парада), Армении и Казахстане (по 4 композиции). В перечень чаще других попадали Егор Крид, рэперы Macan и Баста, дуэт Navai и MONA.

В Эстонии и Узбекистане в рейтингах оказалось по одной песне.

В постсоветских республиках большим спросом у слушателей пользуются американские артисты – Билли Айлиш, Леди Гага, Бруно Марс,Тедди Свимса, Кендрик Ламар.

В плейлистах, кроме того, распространен южнокорейский к-рор.

Директор лейбла Legacy Music Катерина Бергер объяснила данную тенденцию тем, что российские артисты меньше представлены на международных сервисах.