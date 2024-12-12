Житель Голландии прошел босиком почти 3,5 тысячи километров и стал мировым рекордсменом

Голландец Антон Нотенбом, пройдя босиком 3 450 километра за 175 дней, установил новый мировой рекорд, сообщает report.az/ru со ссылкой на портал NL Times.

Рекорд, по данным издания, установлен в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Ранее рекорд самого длительного путешествия босиком поставил поляк Павел Дуракевич, который прошел 3 409,75 километра во Франции и Испании.

К слову, 37-летний Нотенбом планирует пройти еще 1 700 километра до Нью-Йорка. В публикации не уточняется, когда и как голландец отдыхает.

Его путешествие началось на пляже Санта-Моники в Калифорнии. Главная цель - пройти пешком из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

Представители Нотенбома говорят, что он "полностью измотан".