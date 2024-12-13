В России анонсировали грузовик БАЗ, который скоро поставят на серийное производство

19:04 2024-12-13
В России анонсировали грузовик БАЗ, который скоро поставят на серийное производство

Серийное производство самосвала с заводским кузовом и шасси со спальной кабиной стартует в 2025-м году.

Бренд БАЗ впервые на выставке Comtrans-2024 показал реальные образцы своих грузовиков. Речь идет о самосвале с заводским кузовом и шасси со спальной кабиной, сообщает Российская газета.

Серийное производство таких машин стартует в 2025-м году, передает корреспондент издания. Ориентировочная стоимость полноприводного самосвала - 16-17 миллионов российских рублей (около 170 тысяч долларов).

Основные узлы и агрегаты грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 - российского производства.

В кабине созданы максимально комфортные условия для водителей: система климат-контроля, автономный отопитель салона, панель приборов с цифровым дисплеем и системами телеметрии и так далее.

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