В России анонсировали грузовик БАЗ, который скоро поставят на серийное производство

Бренд БАЗ впервые на выставке Comtrans-2024 показал реальные образцы своих грузовиков. Речь идет о самосвале с заводским кузовом и шасси со спальной кабиной, сообщает Российская газета.

Серийное производство таких машин стартует в 2025-м году, передает корреспондент издания. Ориентировочная стоимость полноприводного самосвала - 16-17 миллионов российских рублей (около 170 тысяч долларов).

Основные узлы и агрегаты грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 - российского производства.

В кабине созданы максимально комфортные условия для водителей: система климат-контроля, автономный отопитель салона, панель приборов с цифровым дисплеем и системами телеметрии и так далее.