Германию покидает производитель электродвигателей Feintool

17:03 2024-12-14
Германию покидает производитель электродвигателей Feintool

Из-за кризиса автопрома в Германии и спада продаж электромобилей в ЕС компания Feintool Group столкнулась с проблемами сбыта.

Еще 200 рабочих мест лишится немецкий автопром после вывода из Германии в Венгрию предприятий швейцарской компании Feintool Group, сообщает Аbw.by.

Компания, выпускающая автокомпоненты и электродвигатели, заявила, что из-за кризиса автопрома в Германии и спада продаж электромобилей в ЕС столкнулась с проблемами сбыта.

Feintool Group в итоге приняла решение о релокации своего производства в Венгрию.

Ожидается, что такой ход повысит эффективность затрат и позволит компании сэкономить порядка 16 миллионов евро в год.

Конкурентные преимущества Венгрии, включая более низкие затраты на электроэнергию, а также близость к растущим автомобильным рынкам в Центральной и Восточной Европе, сделали ее привлекательным местом для производителей.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

Жители Сирии впервые добрались до личного курорта Асада в Латакии и были потрясены
Жители Сирии впервые добрались до личного курорта Асада в Латакии и были потрясены Здание, которому около полувека, разбито и разграблено, в нем практически не осталось мебели и других вещей.
Инга Райтова
17:11

Инга Райтова

В Южном океане дрейфует самый большой на планете айсберг весом 3 триллиона тонн
В Южном океане дрейфует самый большой на планете айсберг весом 3 триллиона тонн Айсберг, который назвали A23a, пришел в движение после тридцати с лишним лет неподвижности.
Инга Райтова
16:55

Инга Райтова

Москвич по неосторожности насадил самого себя на шампур
Москвич по неосторожности насадил самого себя на шампур Товарищи решили помянуть умершего друга, для этого собрались в бане и взяли с собой алкоголь.
Инга Райтова
16:44

Инга Райтова

Амурский тигр прошёл 200 километров, чтобы найти свою любимую тигрицу
Амурский тигр прошёл 200 километров, чтобы найти свою любимую тигрицу Российские ученые в рамках программы по спасению амурских тигров выпустили в дикую природу Дальнего Востока пару осиротевших тигрят.
Инга Райтова
19:24

Инга Райтова

Братья из Британии собрали коллекцию карточек с покемонами и попали в Книгу рекордов Гиннеса
Братья из Британии собрали коллекцию карточек с покемонами и попали в Книгу рекордов Гиннеса Собрание Оуэна и Коннера Грэя состоит из 48 339 уникальных экземпляров, они хотят провести с ней тур по США.
Инга Райтова
19:04

Инга Райтова

В России анонсировали грузовик БАЗ, который скоро поставят на серийное производство
В России анонсировали грузовик БАЗ, который скоро поставят на серийное производство Серийное производство самосвала с заводским кузовом и шасси со спальной кабиной стартует в 2025-м году.
Новости СМИ2