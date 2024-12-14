Германию покидает производитель электродвигателей Feintool

Еще 200 рабочих мест лишится немецкий автопром после вывода из Германии в Венгрию предприятий швейцарской компании Feintool Group, сообщает Аbw.by.

Компания, выпускающая автокомпоненты и электродвигатели, заявила, что из-за кризиса автопрома в Германии и спада продаж электромобилей в ЕС столкнулась с проблемами сбыта.

Feintool Group в итоге приняла решение о релокации своего производства в Венгрию.

Ожидается, что такой ход повысит эффективность затрат и позволит компании сэкономить порядка 16 миллионов евро в год.

Конкурентные преимущества Венгрии, включая более низкие затраты на электроэнергию, а также близость к растущим автомобильным рынкам в Центральной и Восточной Европе, сделали ее привлекательным местом для производителей.