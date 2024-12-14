В Южном океане дрейфует самый большой на планете айсберг весом 3 триллиона тонн

Айсберг A23a, который по размеру вдвое больше Лондона, а по массе составляет около триллиона тонн, пришел в движение после тридцати с лишним лет неподвижности.
Как уточняет журнал "Вокруг света", айсберг оставил свою бывшую позицию к северу от Южных Оркнейских островов и отныне дрейфует в водах Южного океана.
"Захватывающе увидеть, как A23a после периодов застревания опять движется. Нам интересно, пойдет он тем же путем, как и другие крупные айсберги, отколовшиеся от Антарктиды. Но куда важнее, как это отразится на местной экосистеме», - заявил океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс.
Ученые продолжают свои наблюдения за айсбергом A23a.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__