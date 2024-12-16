Южнокорейские ученые придумали, как увеличить запас хода электромобиля

13:13 2024-12-16
Южнокорейские ученые придумали, как увеличить запас хода электромобиля

Технология улавливает тепловую энергию, теряющуюся при преобразовании электричества в разных системах электромобиля, и возвращает ее в привод.

Технологию EnerShift, которая может увеличить запас хода электротранспорта на 10 процентов, представила южнокорейская компания Deogam.

Суть инновационной технологии - в перехвате и преобразовании электромагнитных волн из самого же автомобиля обратно в электроэнергию для двигателя либо подзарядки аккумуляторов.

Представители компании Deogam уточнили, что технология EnerShift позволяет конвертировать в полезную энергию высокочастотные электромагнитные волны, тем самым повышая энергетическую эффективность и снижая воздействие на окружающую среду.

Технология улавливает тепловую энергию, теряющуюся при преобразовании электричества в разных системах электромобиля, и возвращает ее в привод.

Система включает тороидальный энергоблок и конвертер Buck & Boost, позволяющие восстановить до 18 процентов потерь энергии. Стоимость такого оборудования, которое можно установить на электротомобиль, - около 1000 долларов.

По расчетам компании, если усовершенствовать с помощью такой технологии 14 миллионов электромобилей по всему миру, выбросы парниковых газов сократятся на 6700 тонн, а ежегодный объем сэкономленной энергии составит 3,6 миллиона МВт∙ч.

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