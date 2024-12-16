Прошла презентация обновленного внедорожника Lexus GX

14:01 2024-12-16
Прошла презентация обновленного внедорожника Lexus GX

Он представлен в двух версиях, стоимость которых в США составляет 65,3-80,4 тысячи долларов.

Внедорожник GX 2025 модельного года, получивший 2 версии с увеличенным дорожным просветом, представил Lexus.

Для версий Overtrail и Overtrail+ предусмотрено увеличение клиренса на 1 дюйм (2,54 см). В этом исполнении автомобили также снабжены блокировкой заднего дифференциала и системой KDSS, которая отключает на бездорожье стабилизаторы поперечной устойчивости.

Автомобиль нового модельного года также получил для всех комплектаций электроприводы регулировки рулевой колонки.

Под капотом внедорожника расположен турбомотор V6 объемом 3,4 л и мощностью 349 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и приводом с межосевым дифференциалом Torsen.

Мировые продажи обновленного внедорожника начнутся в 2025 году. В зависимости от комплектации, Lexus GX в США стоит 65,3-80,4 тысячи долларов.

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