В Китае за коррупцию казнили высокопоставленного чиновника

Бывшего секретаря рабочего комитета Компартии Китая из города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

"По решению Верховного народного суда 17 декабря 2024-го года народный суд средней ступени округа Хинган осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом", - передает китайское ТВ.

Следствие ранее установило, что, занимая различные должности, Ли Цзяньпин незаконно присвоил свыше 1,43 миллиарда юаней (более 199 миллионов долларов) государственных средств.

Он также получил финансовых и материальных ценностей от других лиц на 577 миллионов юаней (свыше 80 миллионов долларов). А еще - не по назначению использовал свыше 1,05 миллиарда юаней (более 146 миллионов долларов) госсредств.

К смертной казни суд приговорил Ли Цзяньпина в 2022-м году, после чего тот подал апелляцию. Но в августе 2024-го года по итогам второй инстанции смертный приговор оставили в силе.

Отмечается, что Ли Цзяньпин перед казнью встретился с близкими родственниками.