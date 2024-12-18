На улицах Минска скоро появится первый троллейбус МАЗ третьего поколения

18:29 2024-12-18
На улицах Минска скоро появится первый троллейбус МАЗ третьего поколения

МАЗ-303T относится к троллейбусам с автономным ходом, он может выезжать на маршруты с участками без контактной сети.

Очень скоро троллейбусы МАЗ третьего поколения выедут на улицы Минска. Первый МАЗ-303Т уже передан в троллейбусный парк №5 ГП «Минсктранс», сообщает Аbw.by со ссылкой на медиацентр МАЗа.

Уточняется, что модель появится скоро и в других автопарках Беларуси: помимо Минска, будет поставка и в Гомель.

Новый троллейбус МАЗ-303Т создан на базе низкопольного автобуса 303-й модели.

В отличие от автобуса и электробуса, в троллейбусном варианте, нет выпирающей в салон шахты моторного отсека, и это позволило увеличить количество мест до 82. Из них 30 - сидячих, в том числе 14 - на низком полу.

К слову, МАЗ-303T относится к троллейбусам с автономным ходом, он может выезжать на маршруты с участками без контактной сети.

Премьера троллейбуса МАЗ-303Т прошла на выставке в Москве в июне 2022-го. Хотя троллейбус выпускается в Беларуси, первую партию такого транспорта получила российская Казань. Всего туда было доставлено 25 единиц инновационной белорусской техники.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:16

Инга Райтова

Самая маленькая женщина на планете Джоти Амджи установила новый рекорд
Самая маленькая женщина на планете Джоти Амджи установила новый рекорд Организаторы Книги Гиннеса измерили ее ладони и официально объявили, что у нее самые маленькие женские ручки в мире.
Инга Райтова
18:45

Инга Райтова

Часть Британии к 2050 году может уйти под воду
Часть Британии к 2050 году может уйти под воду Более шести миллионов домов и предприятий в Англии расположены в районах, которые подвержены риску затопления.
Инга Райтова
18:17

Инга Райтова

Впервые в истории бокса в поединке между Усиком и Фьюри будет использован ИИ
Впервые в истории бокса в поединке между Усиком и Фьюри будет использован ИИ Реванш Фьюри и Усика состоится в ночь с 21-го на 22-е декабря в городе Эр-Рияда Саудовской Аравии.
Инга Райтова
15:22

Инга Райтова

В Китае приступил к работе робот-полицейский в форме шара, который умеет накидывать на преступника сеть
В Китае приступил к работе робот-полицейский в форме шара, который умеет накидывать на преступника сеть Rotunbot RT-G за 2,5 секунды разгоняется до скорости 30 километров в час и может преследовать нарушителей на земле и воде.
Инга Райтова
15:12

Инга Райтова

Пикап Hilux Champ в Индонезии перестроили в пассажирский внедорожник
Пикап Hilux Champ в Индонезии перестроили в пассажирский внедорожник Toyota в 2023-м году выпустила недорогое коммерческое авто для развивающихся рынков стоимостью в 15 тысяч долларов.
Инга Райтова
13:58

Инга Райтова

Трамп предложил отменить в США переход на летнее время
Трамп предложил отменить в США переход на летнее время Избранный президент Америки считает, что это очень неудобно и крайне дорого для страны.
Новости СМИ2