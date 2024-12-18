На улицах Минска скоро появится первый троллейбус МАЗ третьего поколения

Очень скоро троллейбусы МАЗ третьего поколения выедут на улицы Минска. Первый МАЗ-303Т уже передан в троллейбусный парк №5 ГП «Минсктранс», сообщает Аbw.by со ссылкой на медиацентр МАЗа.

Уточняется, что модель появится скоро и в других автопарках Беларуси: помимо Минска, будет поставка и в Гомель.

Новый троллейбус МАЗ-303Т создан на базе низкопольного автобуса 303-й модели.

В отличие от автобуса и электробуса, в троллейбусном варианте, нет выпирающей в салон шахты моторного отсека, и это позволило увеличить количество мест до 82. Из них 30 - сидячих, в том числе 14 - на низком полу.

К слову, МАЗ-303T относится к троллейбусам с автономным ходом, он может выезжать на маршруты с участками без контактной сети.

Премьера троллейбуса МАЗ-303Т прошла на выставке в Москве в июне 2022-го. Хотя троллейбус выпускается в Беларуси, первую партию такого транспорта получила российская Казань. Всего туда было доставлено 25 единиц инновационной белорусской техники.