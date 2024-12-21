Японский производитель сакэ намерен впервые создать напиток прямо в космосе

Японский производитель сакэ заявил о планах создания своего напитка в космосе, а затем продать единственную такого рода бутылку напитка за 640 миллионов долларов США.

Как пишет Репорт, выручку он планирует пожертвовать компаниям Японии, занимающимся космическими разработками.

Компания Asahi Shuzo Co. в префектуре Ямагути намерена с этой целью провести ферментацию риса и другого сырья, нужного для производства сакэ, на Международной космической станции. Ингредиенты будут отправлены на орбиту в конце 2025 года.

Идея, как заявили в компании, заключается в проверке: можно ли создавать алкогольные напитки вне Земли. Такие технологии, к примеру, могут быть использованы первыми поселенцами Луны, которых планируется туда отправить в 2040-х годах.

За процессом ферментации специалисты компании будут следить с Земли.