На бывшем заводе General Motors в Петербурге будут собирать китайский Jaecoo J7

11:09 2024-12-23
На бывшем заводе General Motors в Петербурге будут собирать китайский Jaecoo J7

Компактный кроссовер будет стоить около 28 тысяч долларов, его производством займется компания «АГМ».

К запуску производства китайского кроссовера Jaecoo J7 готовится Петербургский завод, сообщает 78.ru/news.

Заниматься этим производством будет компания «АГМ», которая входит в холдинг «АГР». Она же производит на бывшем заводе Hyundai в Петербурге модели Hyundai и KIA под брендом Solaris.

Jaecoo J7 - это компактный кроссовер. Его длина 4500 мм, колесная база 2672 мм. Авто оснащено бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью до 186 лошадиных сил - в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Новый Jaecoo J7 можно будет стоить минимум 2,9 миллиона российских рублей (около 28 тысяч долларов).

Линейка Jaecoo в РФ представлена моделями J7 и J8. В 2025 году запланирован выпуск модели Jaecoo 15.

Завод General Motors в Петербурге закрылся в 2015 году. Компания лишь импортировала автомобили на российский рынок. 

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