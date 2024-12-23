Во время заправки в Южной Корее взорвался рейсовый городской водородный автобус

Взрыв во время заправки городского водородного автобуса произошло в городе Мокхенге, что в Южной Корее.

Как уточняет Аbw.by, взрывом был поврежден моторный отсек, а также панели кузова рейсового водородного автобуса городских линий. Кроме того, были повреждены окно офиса зарядной станции, а также два зарядных устройства.

«30-летний сотрудник зарядной станции г-н А. в результате аварии получил удар осколками по лицу и серьезные травмы. Также пострадали еще два человека, в том числе 50-летний водитель», - говорится в сообщении.

Авария случилась спустя 10 секунд после того, как водитель заправил 26 килограммов водорода, отсоединил зарядку, сел в автобус и завел двигатель.

Аварийный автобус произведен Hyundai Motor Company и доставлен перевозчику в августе 2022-го года. К моменту взрыва автобус имел код неисправности (F), который отображался на приборе панели уже несколько дней.

После взрыва не последовало возгорания, полиция и пожарные сейчас выясняют обстоятельства происшествия.