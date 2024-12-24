В водах Португалии обнаружено 250 затонувших кораблей с сокровищами

Португальский ученый обнаружил в водах своей страны сотни кораблей с сокровищами на борту, сообщает Лента.ру со ссылкой на Observador.

Это громкое заявление принадлежит археологу Александру Монтейру. Эксперт создал базу данных из 8620 кораблекрушений, произошедших у побережья Португалии с 1500-го года.

Анализируя их, Монтейру пришел к выводу: на дне возле Азорских островов, Мадейры и у материковой части Португалии должны находиться не менее 250 кораблей, на борту которых есть сокровища.

«Около 7000 кораблей есть у берегов материка, 1000 - возле Азорских островов и 120 - у Мадейры. Они там пропали», — пояснил он.

В частности, Монтейру утверждает, что он обнаружил останки флагманского корабля Nossa Senhora da Luz, затонувшего в 1615-м году на Азорах. Археолог также заявил, что в водах у материковой Португалии лежит затонувший в 1859-м году корабль Nossa Senhora do Rosário с 22-мя тоннами золота и серебра.