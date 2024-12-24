Японские ученые создают уникальный жилой комплекс с земной гравитацией, позволяющий людям жить на Луне

15:50 2024-12-24
Японские ученые создают уникальный жилой комплекс с земной гравитацией, позволяющий людям жить на Луне

Данный проект позволит обеспечить жильем до 10 тысяч человек, уже презентован первый прототип в масштабе 1:2000.

Ученые из Киотского университета приступили к разработке лунного жилого комплекса с искусственной земной гравитацией, сообщает report.az со ссылкой на издание Kyodo News.

Вместе со строительной корпорацией Kajima они анонсировали амбициозный проект, который получил название Neo Lunar Glass.

Он предполагает строительство на Луне параболической структуры, высота которой составляет 400 метров, а диаметр равен 200 метров. Внутри сооружения будет использовано вращательное движение - для искусственной имитации притяжения Земли.

По словам экспертов, это позволит предотвратить у людей, находящихся в условиях низкой гравитации, потерю костной и мышечной массы.

Отмечается, что данный проект позволит обеспечить жильем до 10 тысяч человек. Работы над ним начались с создания компьютерных моделей и уменьшенных макетов.

Уже презентован первый прототип в масштабе 1:2000. Профессор Йосуке Ямасики из Киотского университета отметил уникальность данной технологии, подчеркнув, что таких разработок в других странах нет.

В проектах по освоению Луны участвуют многие японские корпорации. В частности, автомобилестроительная компания Тoyota Motor разрабатывает луноходы для исследований и передвижения по поверхности спутника Земли.

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