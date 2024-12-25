Илон Маск строит в штате Техас собственный город

14:43 2024-12-25
Илон Маск строит в штате Техас собственный город

Миллиардер планирует переместить туда всю инфраструктуру SpaceX, в Старбейзе на данный момент уже трудится несколько сотен сотрудников компании.

Илон Маск хочет создать в Техасе новый город и переместить туда штаб-квартиру SpaceX, сообщает БелТА. 

Он направил письмо судье Эдди Тревино, в котором содержится просьба о придании космодрому Старбейз статуса города.

Независимо от исхода, миллиардер планирует переместить туда всю инфраструктуру SpaceX . К слову, в Старбейзе на данный момент уже трудится несколько сотен сотрудников компании.

После победы Трампа на выборах в США состояние Маска стало резко расти. Он стал первым человеком на планете, чье состояние превысило 400 млрд долларов. СМИ сообщают, что уроки его тайм-менеджмента будут преподавать в университетах.

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