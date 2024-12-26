В 2025-м году российским водителям пообещали множество новшеств

Российских водителей в будущем году ждут многие новшества. Госуслуги обнародовали изменения в законах, которые заработают уже с 1 января 2025 года.

Одним из главных изменений станет возможность получить полис ОСАГО в электронном формате. Граждане РФ смогут взаимодействовать со страховыми компаниями с помощью мобильных приложений или веб-сайтов, что упростит процесс оформления страховки.

Кроме этого, произойдет увеличение штрафов за нарушения ПДД - в среднем на 25 процентов. При этом сократится скидка за оперативную оплату штрафов: она составит 25 процентов вместо прежних 50 процентов.

Ожидается, что это может привести к сокращению водителей, которые привыкли к быстрой езде.

С 1 марта водители в РФ смогут зарегистрировать свои авто без действующего полиса ОСАГО. Тем не менее, пишет newsinfo.ru, нужно помнить: хотя автомобиль можно будет поставить на учет, без страховки передвигаться на нем по-прежнему будет запрещено.

Также упрощается процедура снятия машины с учета. Прежние владельцы теперь смогут аннулировать регистрацию с помощью портала Госуслуг, у нотариуса или через суд.

При возобновлении регистрации транспортных средств вводится обязательный технический осмотр. Считается, что это добавит дополнительный уровень контроля за состоянием автомобилей на российских дорогах.