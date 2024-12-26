Rolls-Royce предложил поклонникам бренда модель за 5000 евро

18:33 2024-12-26
Rolls-Royce предложил поклонникам бренда модель за 5000 евро

Речь идет о сувенирной версии кабриолета ручной сборки со всеми атрибутами оригинала.

Эксклюзивный сувенир представил поклонникам Rolls-Royce. Это – модель кабриолета ручной сборки, со всеми атрибутами оригинала.

Как сообщаетАbw.by, разработчиков мерча вдохновили на это кабриолеты первых лет, однако силуэт напоминает современное купе Drophead.

Дизайнеры в качестве основных материалов выбрали дуб и полированный алюминий. Ставка, как всегда, была сделана на высокое качество изготовления с использованием инструментов, которые применяются при создании Rolls-Royce.

Кузов и шасси коллекционной версии собираются вместе - так, как и при сборке настоящего авто.

У Cameo - белый кожаный салон с 3D-печатью и самовыравнивающиеся колпаки, потому монограмма RR на колесах сохраняет вертикальное положение.

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