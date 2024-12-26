В Австралии акула съела крокодила

19:19 2024-12-26
В Австралии акула съела крокодила

Морская хищница с невероятной силой сжала челюстями тушу большой рептилии, стала рвать ее, а потом оба исчезли под водой.

Свидетелями душераздирающего зрелища стали отдыхающие на пляже города Нхулунбай, расположенном на полуострове Гоув в Австралии.

Акула приплыла к берегу и накинулась на крокодила и стала есть пресмыкающее. Не исключено, что крокодил к тому времени был уже мертв, потому что до этого был замечен лежащим брюхом кверху.

Акула с невероятной силой сжала челюстями тушу большой рептилии, начала рвать ее, и потом оба исчезли под поверхностью воды.

Нхулунбай - город с населением 3267 человек. Акулы и крокодилы - частые гости, однако подобную картину местные жители видели впервые.

Впрочем, на местных пляжах видели и других неожиданных гостей. Скажем, на берегу океана в Австралии недавно нашли императорского пингвина, который сумел преодолеть 3500 километров.

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