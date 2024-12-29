Ученые рассказали, когда Землю накроет красная магнитная буря

19:01 2024-12-29
Ученые рассказали, когда Землю накроет красная магнитная буря

По предварительному прогнозу, она накроет нашу планету 4 января и будет бушевать около шести часов.

Исследователи рассказали, когда землянам ждать следующую магнитную бурю. По предварительному прогнозу, она накроет нашу планету 4 января, ее мощность выйдет на 4-й уровень из 9-ти возможных.

Как пишет prufy.ru, минимально ожидаемый порог при этом может быть более сильным.

На данный момент четкую силу бури не представляется возможных, отмечают ученые. Но известно, что на Земле она будет бушевать около шести часов.

Как напоминает издание, магнитная буря происходит из-за воздействия потока солнечного ветра на магнитосферу нашей планеты, которая служит повышенной радиационной защитой Земли. 

К слову, ученые делают пометки по цвету при классификации магнитной бури, четыре балла в ней маркируются светло-красным цветом, пять баллов – ядовито-красным, а шесть – бордовым. 

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