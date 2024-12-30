На продажу выставлен Rolls-Royce Cullinan, который посвящен Москве

Особая версия люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan выставлена в России на продажу. Как сообщает carsweek.ru, это авто создавали в то время, когда в России была официально представлена британская компания.

Тираж получился ограниченным – только 5 экземпляров, и все разного цвета. Так что каждый владелец получил уникальный в своем роде автомобиль. Сегодня на продажу выставлена желтая машина. Внедорожник на момент продажи проехал всего 5,5 тысячи километров.

Что касается внешнего и технического состояния, то оно почти, как у нового авто. В движение Rolls-Royce Cullinan приводит бензиновый двигатель V12, рабочий объем которого составляет 6,75 литра, мощность достигает 600 л.с. Сочетается силовая установка с классической АКПП на 8 ступеней, привод полный.

Машину пытаются за 59 млн российских рублей (около 570 тысяч долларов), что на 20 млн российских рублей (около 180 тысяч долларов) больше, чем на момент покупки нового авто.