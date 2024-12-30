На продажу выставлен Rolls-Royce Cullinan, который посвящен Москве

16:44 2024-12-30
На продажу выставлен Rolls-Royce Cullinan, который посвящен Москве

Это авто выпустили в 2021-м в честь российской столицы тиражом всего в пять экземпляров.

Особая версия люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan выставлена в России на продажу. Как сообщает carsweek.ru, это авто создавали в то время, когда в России была официально представлена британская компания.

Тираж получился ограниченным – только 5 экземпляров, и все разного цвета. Так что каждый владелец получил уникальный в своем роде автомобиль. Сегодня на продажу выставлена желтая машина. Внедорожник на момент продажи проехал всего 5,5 тысячи километров.

Что касается внешнего и технического состояния, то оно почти, как у нового авто. В движение Rolls-Royce Cullinan приводит бензиновый двигатель V12, рабочий объем которого составляет 6,75 литра, мощность достигает 600 л.с. Сочетается силовая установка с классической АКПП на 8 ступеней, привод полный.

Машину пытаются за 59 млн российских рублей (около 570 тысяч долларов), что на 20 млн российских рублей (около 180 тысяч долларов) больше, чем на момент покупки нового авто.  

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:52

Инга Райтова

В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов
В Санкт-Петербурге городские реки выходят из берегов Из-за обильного дождя Нева разлилась на Васильевском острове, уровень воды в Мойке и Фонтанке также растет.
Инга Райтова
18:18

Инга Райтова

В Минске открылись три новые станции метро
В Минске открылись три новые станции метро Станции третьей линии «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский Сад» и «Аэродромная» столичного метрополитена сегодня встретили своих первых пассажиров.
Инга Райтова
17:59

Инга Райтова

Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета
Дети, которые появятся на свет с 2025 года, станут поколением бета Они вырастут глубоко интегрированными в технологии искусственного интеллекта и будут использовать его в повседневной жизни.
Инга Райтова
17:12

Инга Райтова

В Южной Корее произошло очередное возгорание электромобиля Kia EV9
В Южной Корее произошло очередное возгорание электромобиля Kia EV9 На ликвидацию пожара понадобилось 4 часа 20 минут, причиненный ущерб превысил 60 000 долларов.
Инга Райтова
19:10

Инга Райтова

Пожарную станцию в США освещает лампочка из Книги рекордов, ей 124 года
Пожарную станцию в США освещает лампочка из Книги рекордов, ей 124 года Это самая старая электрическая лампочка в мире, которая способна пережить всех нас.
Инга Райтова
19:01

Инга Райтова

Ученые рассказали, когда Землю накроет красная магнитная буря
Ученые рассказали, когда Землю накроет красная магнитная буря По предварительному прогнозу, она накроет нашу планету 4 января и будет бушевать около шести часов.
Новости СМИ2