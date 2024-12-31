Кошки становятся активными разносчиками птичьего гриппа

Вирус птичьего гриппа H5N1 за 2 с половиной года стал причиной гибели более 100 миллионов птиц на птицефабриках США.

Как сообщают исследователи журнала Taylor and Francis, распространению этого вируса могут способствовать домашние кошки, повышая вероятность его мутаций и межвидового перехода.

В одном из сельских хозяйств Южной Дакоты весной 2024 года зафиксирована вспышка высокопатогенного штамма H5N1 среди кошек. От этого заболевания за короткое время погибли 10 животных.

У пораженных кошек были судороги, потеря координации, респираторные проблемы, что схоже с симптомами у зараженных лис и норок. Анализ тканей показал большую концентрацию вируса в мозге и минимальную в легких, что говорит о его способности поражать центральную нервную систему.

Международная группа ученых под руководством Суреша Кучипуди из Университета Питтсбурга изучила генетический материал вируса, выделенного у кошек.

Эксперты выявили уникальные для этих случаев мутации, которые увеличивают заразность патогена и его способность обходить иммунный ответ.

Эти мутации, по всей вероятности, развились внутри кошек, а не передались напрямую от птиц. Ученые отмечают, что кошки могут заражаться как вирусом птичьего, так и сезонного гриппа, что создает условия для формирования новых опасных штаммов.

Передачи вируса от кошек людям пока не зафиксировано, но тесный контакт домашних любимцев с инфицированными животными на фермах представляет риск.

Вспышки H5N1 затрагивают все больше видов, в том числе - морских млекопитающих и домашних животных, повышая вероятность случайных генетических комбинаций, способных спровоцировать новую пандемию.