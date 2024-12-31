Анджелина Джоли и Брэд Питт после 8 лет судебных тяжб наконец развелись

После восьми лет судебных тяжб звезды Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли смогли наконец договориться об условиях завершения своего бракоразводного процесса, пишет Репорт со ссылкой на People.

По сведениям журнала, бывшие муж и жена бумаги о разводе подписали 30 декабря.

"Анджелина измотана, однако чувствует облегчение, что это завершилось", - цитирует издание слова адвоката Джоли Джеймса Саймона.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились во Франции в 2014 году. Этому предшествовали годы отношений. Но уже в 2016 году актриса подала на развод.

Формально брак был прекращен в 2019 году, но пара до настоящего времени никак не могла согласовать условия раздела имущества и опеки над шестью детьми, троих из которых усыновленные.

Одним из спорных активов был виноградник "Шато Мираваль" в Провансе, который Брэд и Анджелина купили еще в 2008 году. Впоследствии стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей по обращению с данным активом.

Меж тем Associated Press указывает: достигнутое соглашение должен еще одобрить суд, детали сделки между актерами не разглашаются.